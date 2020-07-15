ŞANLIURFA TIR'dan savrulan saman balyalarının altında kalan motosikletli öldü - Son Dakika

ŞANLIURFA TIR'dan savrulan saman balyalarının altında kalan motosikletli öldü

TIR'dan savrulan saman balyalarının altında kalan motosikletli öldüŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kontrolden çıkan saman yüklü TIR'ın yan yatan dorsesinden savrulan balyalar, karşı yönden gelen motosikletin üzerine devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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