Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Valiliği'nden silahlı kavga açıklaması
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Şanlıurfa Valiliği'nden silahlı kavga açıklaması

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 kişinin öldüğü olaylarla ilgili yapılan açıklamada, olayların başlangıcının arazi kavgası olduğu belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden silahlı kavga açıklaması, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 kişinin öldüğü olaylarla ilgili yapılan açıklamada, olayların başlangıcının arazi kavgası olduğu belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi'nde 15 Haziran 2019 günü saat 09.00 sıralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda, olay yerinde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralıların hasta yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazası sonucunda da 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı vatandaşlarımız ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. İlçe genelinde gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır" denildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:24 Kaynak: İHA
Çeltik, Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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