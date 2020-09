Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajından Türk Milleti'nin tarih boyunca başı dik, alnı açık tutan yegane gerçeğin, göğsü iman gücüyle dolu olan "ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" diyerek düşman üzerine korkusuzca yürüyen kahraman vatan evlatlarına sahip olduğunu söyledi.

Türk Milleti'nin dünya tarihinin dönüm noktalarını belirleyen zaferlere sahip olduğunu ifade eden Vali Erin mesajında şunları kaydetti:

"Dünya tarihinin dönüm noktalarını belirleyen zaferlerin sahibi aziz milletimiz, dünya hayatında elde edilebilecek ve ahirette de peygamberlere komşu olacak bir mertebeye ulaşma aşkıyla yanıp tutuşmaktadır. Kutsal değerlerimiz, hür vatanımız ve bağımsızlığımızın sembolü bayrağımız uğruna gösterilen fedakarlığın zirvesi olarak kabul ettiğimiz şehitlik ve gazilik mertebesinin maddi karşılığının, bu dünyadaki kıymetlerle ölçülemediğine inanan milletimizin en şereflileri, bu mertebelere ulaşanlarımızdan başkası değildir. Şehitlerimiz, bizlerin farkında olmadığı bir hayatı yaşamaya devam ederken, gazilerimiz henüz bizimle olmakla birlikte o yüce makama erişmiş kardeşlerimizdir. Her evinden birer şehit veya gazi çıkmış gazi bir milletin fertleri olarak bugün, her zamankinden daha çok güçlü ve geleceğe güvenle bakmaktayız. Bu cennet vatanda hür ve bağımsız şekilde yaşamamızı temin etmek uğrunda tarih boyunca canlarını feda etmekten bir an olsun tereddüt etmeyen ecdadımızı saygıyla yad ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bugün aramızda olmayan tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sıhhat ve afiyetler dileyerek, tüm milletimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum."