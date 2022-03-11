Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü - Son Dakika
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Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü

11.03.2022 17:52

Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü Uzun yıllar sonra Mart ayında etkili olan kar yağışı Şanlıurfa'nın cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü

ŞANLIURFA - Uzun yıllar sonra Mart ayında etkili olan kar yağışı Şanlıurfa'nın cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, ikindi saatlerinde etkili olan kar yağışı herkesi şaşkına çevirdi. Mart ayında cadde ve sokakların beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, anı görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Uzun yıllar sonra Mart ayında kar sevinci yaşayan vatandaşlar, "Deli Mart dedikleri bu olsa gerek" diyerek şaşkınlıklarını ifade etti. Bir süre devam eden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü
Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü
Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü

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Şanlıurfa, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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