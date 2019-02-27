Son Dakika Haberleri: Şans Topu Çekildi (1)

Şans Topu Çekildi (1)

23 dakika önce

Şans Topu oyununun 924'üncü hafta çekilişi yapıldı.

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Şans Topu oyununun 924'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 11, 12, 23, 26, 27 ve artı 13 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:50 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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