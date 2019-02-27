Şans Topu Çekildi (1)
23 dakika önce
Şans Topu oyununun 924'üncü hafta çekilişi yapıldı.
Şans Topu
oyununun 924'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 11, 12, 23, 26, 27 ve artı 13 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:50 Kaynak: AA
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