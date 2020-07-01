Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi (2) - Son Dakika

Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi (2)

DOÇ. DR. ERUZ: SANTA, OSMANLI KÖYÜDÜRDoğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz, Santa Harabeleri'nin, 1461 yılındaki fetihte sadece yayla olduğunu ve herhangi bir yerleşim olmadığını söyledi.

DOÇ. DR. ERUZ: SANTA, OSMANLI KÖYÜDÜR

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz, Santa Harabeleri'nin, 1461 yılındaki fetihte sadece yayla olduğunu ve herhangi bir yerleşim olmadığını söyledi. Doç. Dr. Eruz, "Sonrasında Osmanlı'nın yeni köyler kurma, toprakları işletme ve daha çok vergi toplama stratejisi ile 1554'te Mugizi'ye (Buğün Arsin Yolaç köyü) bağlı bir mezra olarak kayda geçiyor ve 1583'te ilk kez 12 ay yaşanan 29 haneli bir köy oluyor. Santa köyü devlet tarafından Taşköprü'den geçen tarihi kervan yolunun bakımı ve güvenliği için kurdurulmuş bir köydür. Daha sonraki dönemlerde kervan yolu etkisi ile ticaretin artması, Santa çevresinde maden yatakları bulunup işlenmesi ile gelişti. 19'uncu yüzyılda kurum ve diğer maden köylerinden göçlerle nüfus hızla artarak 5 binlere çıktı. Santa'nın her taşı Osmanlı köyüdür. 19'uncu yüzyılda ana dili saf Türkçe olan bir köydü. Sonradan köye göçen ve çoğu Rumca konuşan yerleşimcilerin etkisi ile mübadele öncesinde Rumca konuşulmaya başlanır olmuş" diye konuştu.

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'KORUMA TEMELLİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR'

Santa Harabeleri'nin korunarak geleceğe taşınabilmesi için 'turizm master plan' ve 'alan yönetim koruma imar planı'nın hazırlandığını söyleyen Doç. Dr. Eruz, şunları kaydetti:

"Tarihi yapıların aslına uygun restorasyonu, tarihi mahallelerde arazi ve yapı sahiplerinin eski yapılarını restorasyon ve tarihi yerleşime uygun yeni yapı yapabilmeleri veya harabelerin yeniden yapımı için ve havzada koruma temelli sürdürülebilir turizm için DOKA desteği ile Gümüşhane Valiliği çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar tamamlandığında Santa'da yaşayan halkın ve turizm yatırımcılarının önü açılacak. Hem tarihi yerleşimler aslına uygun ayağa kalkacak hem de turizmle havza halkı Gümüşhane- Trabzon ekonomisine önemli katkı sağlayacak. 20'nci yüzyılda Hristiyan Rum tebaanın yerleşim alanı olan, 13 mahallesinin 7'si koruma altında olan Dumanlı köyü Santa Harabeleri'nde 18'inci- 20'nci yüzyıl dönemine ait 11 kilise, 10 taş çeşme, okul, ticarethane ve konuttan oluşan 600 civarında tarihi yapı yer alıyor"


Taşköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi (2) - Son Dakika

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