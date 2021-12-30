Santander Bankası, müşterilerine yanlışlıkla 130 milyon sterlin dağıttı - Son Dakika

İspanya merkezli Santander Bankası, faaliyet gösterdiği ülkelerden İngiltere'de, yanlışlıkla 75 bin hesaba 130 milyon sterlin yatırdı.

BBC'nin haberinde, Santander personelinin 25 Aralık'ta yatırılan parayı geri almak için acele ettiği, tutarın çoğunun rakip bankalardaki hesaplara yatırılmasının işlerini güçleştirdiği belirtildi.

Hatanın, 75 bin kişi ve firmaya 25 Aralık'ta hata sonucu ikinci kez yapılan ödemelerden kaynaklandığı bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamada, "Teknik bir sorun nedeniyle kurumsal müşterilerimizden gelen bazı ödemelerin alıcıların hesaplarına yanlışlıkla kopyalanmasından dolayı üzgünüz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hiçbir müşterinin mağdur edilmediği ve ilerleyen günlerde hatayı gidermek için İngiltere'deki birçok bankayla sıkı bir şekilde çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

Bir bordro yöneticisi BBC'ye yaptığı açıklamada, bu hatanın Noel'e ve ertesi güne gölge düşürdüğünü ifade ederek "Tatil dönemimi mahvetti çünkü yanlışlıkla yüz binlerce ödeme yaptığımı, yanlış bir şey yaptığımı düşündüm. Bunu yapanın sadece ben olduğunu ve işte başımın belaya gireceğini düşündüm." dedi.

Santander'in, geri ödemenin nasıl yapılması gerektiği konusunda herhangi bir bilgi vermediğini aktaran bordro yöneticisi, olayı bir kargaşa olarak nitelendirdi.

Banka, hatanın düzeltilmesine dönük aralarında Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank ve Virgin Money'nin de bulunduğu rakip bankalarla görüşmeye başladığını, bu bankaların "parayı müşterilerinin hesaplarından kurtarmaya çalışacaklarını" duyurdu.

Santander, parayı geri almak için insanlarla doğrudan iletişime geçebileceğini de bildirdi.