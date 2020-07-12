Şantiyede doğum yapan kedi ve yavrularına işçiler sahip çıktı - Son Dakika

Şantiyede doğum yapan kedi ve yavrularına işçiler sahip çıktı

Şantiyede doğum yapan kedi ve yavrularına işçiler sahip çıktı Kayseri'de belediyenin şantiyesinde doğum yapan kedi ve yavrularına işçiler bakıyor.

Şantiyede doğum yapan kedi ve yavrularına işçiler sahip çıktı

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KAYSERİ - Kayseri'de belediyenin şantiyesinde doğum yapan kedi ve yavrularına işçiler bakıyor.

Talas Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi'nin etrafında sürekli dolaşan sokak kedisi, şantiye içerisinde doğum yaptı. 3 yavrusu olan kediyi fark eden şantiye görevlileri, rahat edebilmesi için seferber oldular. Şantiye işçilerinin gözü gibi baktığı anne ve yavru 3 kedi, veterinerdeki kontrolleri yapıldıktan sonra şantiyede yaşamaya devam edecek.

Talas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Yaşar Bağırgan, "Burası belediyemizin şantiyesi, Makine İkmal Dairemizin bulunduğu da bina. Burada sokakta yaşayan ve bizim çalışan arkadaşlarımızın da beslemiş olduğu bir kedi var. Kedinin akşam yavruladığını fark etmişler ve durumu hemen bize de haber verdiler. Biz de anneyi ve yavrularını bakıma aldık. Annesini beslemeye, yavrularını rahat ettirmeye çalıştık. Birkaç gün baktıktan sonra da veterinere götürüp gerekli olan işlemleri yapacağız inşallah. Makine İkmal Müdürümüz kedinin buralarda dolaştığını görünce önce fark etmemiş yavruları ama daha sonra kedi kapıyı açmaya çalışmış ve dikkat çekmiş. Burada yavrularım var demeye çalışmış beden dili ile. Dolayısıyla arkadaşlar da buzdolabının yanında fark etmişler ve sonra hemen bir kutu ayarlayıp yavrularıyla birlikte bakıma aldık. Kendisi artık bize emanet. Biz burada iyi bir şekilde bakacağız ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlayacağız. Bütün canlıların yaşamaya hakkı var ve biz de bunu Talas Belediyesi olarak, sokak hayvanları için mümkün olduğunca sağlamaya çalışıyoruz. Bu hayvan da sığınacak limanın burası olduğunu bilmiş herhalde. Bu da kaderin bir cilvesi. Biz de hayvanı görünce mutlu olduk ve sanırım o da bizi sevdi ve burada rahat"

Kayseri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şantiyede doğum yapan kedi ve yavrularına işçiler sahip çıktı - Son Dakika
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