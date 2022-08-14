Çin Başbakan Yardımcısı'ndan Kovid-19 Vakalarının Hainan'daki Yeniden Yükselişinin Hızlı Şekilde Kontrol Altına Alınması

SANYA, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde Kovid-19 vakalarında yaşanan son artışın hızlı şekilde kontrol altına alınması çağrısında bulundu. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Sun, bu açıklamayı Hainan'ın kıyı kenti Sanya'da gerçekleştirdiği denetim sırasında dile getirdi. Genel planlama ve kaynakların eyalet genelinde dağıtılmasını iyileştirmek ve halk arasında Kovid-19 vakalarını mümkün olan en kısa sürede temizlemek için kararlı önlemlerin alınmasının önemini vurgulayan Sun, geçici hastanelerin inşaatını hızlandırma, nükleik asit testi sürecinin tamamını optimize etme ve topluluk düzeyinde salgın önleme ve kontrolünü güçlendirme çağrısı da yaptı. Mahsur kalan turistlere verilen hizmetin garanti altına alınması gerektiğini kaydeden Sun, eyalet yönetimine de uygun risk değerlendirmesi yapılmasını ve salgının yayılmasını durdurmak için önlem ile kontrol tedbirlerine harfiyen uyulmasını emretti.