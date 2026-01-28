Şap Hastalığı Hayvancılığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
Şap Hastalığı Hayvancılığı Tehdit Ediyor

28.01.2026 11:07
CHP Milletvekili Gürer, şap hastalığı nedeniyle hayvancılıkta sorunların arttığına dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Türkiye hayvan hastalıklarını önleyemez, buzağı ölümlerinin önüne geçemezse hayvancılıkta ithalata bağımlılık devam edecektir. Şap hastalığı ile et, süt, buzağı ve hayvan kayıpları yaşanması hayvancılıkta sorunları katladı. Şap kolay yayılan bir hastalık. Doğru ve zamanında aşılama ve gerekli önlemlerle sorun aşılabilir. Hayvancılığın olduğu her köyde mutlaka veteriner, tarımın olduğu her yerde de ziraat mühendisi bulunmalıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, besicileri ziyaret etti. Gürer, 2025 yılında hayvan hastalıklarının hayvancılık sektöründe kayıplara yol açtığını belirterek, şap hastalığının etkilerine dikkati çekti. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Zülfü Ünal, yaşadığı sorunları Gürer'e anlatarak dert yandı.

Ünal: "Şap hastalığının etkisiyle buzağı kaybı yaşadık"

Ünal, şap hastalığına yakalanan hayvanın "simental cinsi" olduğunu belirterek, "Bu hayvan normalde minimum 650–700 kilo canlı ağırlığa ulaşmıştı. Şapa yakalandıktan sonra ölmek üzereydi. Ağzı ve dili yara olduğu için yem yiyemiyordu, biz de zorla, ellerimizle besleyerek kurtarmaya çalıştık. Yoğun bir mücadelenin ardından 15 günün sonunda hayvanı hayata döndürdük" dedi.

Şap hastalığı etkilerinin bununla sınırlı kalmadığını vurgulayan Ünal, hayvanın dört aylık gebe olmasına rağmen buzağısını attığını belirterek,  "Şap hastalığının etkisiyle buzağı kaybı yaşadık. Şap hastalığının en büyük etkilerinden biri dişi hayvanları kısır bir döngüye sokmasıdır. Tohumlama zamanı gelmiyor, tohumlama yapamayınca üretim de yapılamıyor, buzağı alınamıyor" dedi. Yaklaşık 1,5 ay önce yeniden aşılama yaptığını belirten Ünal, "Şu anda durumu net değil. 15–20 gün sonra yeniden kontrollerini yapacağız. Gebe değilse hayvanı kesime göndermek zorunda kalacağız" dedi. Süt verimindeki düşüşe de dikkat çeken Ünal, "Hayvanımız günlük minimum 25–30 litre süt veriyor. Oysa hastalıktan önce 40 litreye ulaşmıştık. Bu simental bir hayvan. Daha önce 40 litreye yakın süt alıyorduk" diye konuştu.

Gürer, "simental ırkı" bir hayvanda süt veriminin 40 litreden 25 litreye düşmesinin hayvancılıktaki yapısal sorunları gözler önüne serdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Büyük bir mücadeleyle hayvan kurtarılmış, ancak Türkiye hayvan hastalıklarını önleyemez, buzağı ölümlerinin önüne geçemezse hayvancılıkta ithalata bağımlılık devam edecektir. Şap hastalığı ile et, süt, buzağı ve hayvan kayıpları yaşanması hayvancılıkta sorunları katladı. Şap kolay yayılan bir hastalık. Doğru ve zamanında aşılama ve gerekli önlemlerle sorun aşılabilir. Hayvancılığın olduğu her köyde mutlaka veteriner, tarımın olduğu her yerde de ziraat mühendisi bulunmalıdır. Ayrıca hayvancılığı yapan kişi çiftçilik de yapmıyorsa bu işin sürdürülebilirliği risk altındadır."

Gürer: "Fransa'da 3,5 milyon süt ineği var, Türkiye'de ise 6,5 milyon. Ancak Fransa bizden daha fazla süt üretiyor"

Yem fiyatlarındaki artışa da dikkati çeken Gürer, yem maliyetlerinin üreticinin belini büktüğünü belirterek, "Yem almak zorunda kalan üreticinin gideri daha da artıyor. Bu nedenle hem çiftçilik hem hayvancılık birlikte yapılmak zorunda" dedi.

Süt verimliliğinin ülkenin milli gelirine doğrudan etki ettiğini vurgulayan Ömer Fethi Gürer, Türkiye ile Fransa'yı karşılaştırarak, "Fransa'da 3,5 milyon süt ineği var, Türkiye'de ise 6,5 milyon. Ancak Fransa bizden daha fazla süt üretiyor. Bunun nedeni hayvan refahının ve hayvan beslenmesine yönelik gerekli desteğin sağlanmaması. Türkiye, Fransa'dan fazla ineğe sahip olup Fransa'dan fazla süt ürettiği gün bu sorunlarını aşacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Kuraklık ve kıtlık dönemlerinde çiftçilerin borç batağına sürüklendiğini iddia eden Ünal, "Çiftçi tarım kredi ve bankalarla çalışmak zorunda kalıyor, herkes borçlu. Mahsul alamadığında mecburen tarlasını, hayvanını, arabasını satmaya çalışıyor. Borç ertelemesi yok, herhangi bir destek yok" diye konuştu. 2024 yılında ÇKS kaydı yaptırmalarına rağmen destekleri alamadıklarını söyleyen Ünal, şap hastalığından kaynaklanan süt kaybı için de herhangi bir destek verilmediğini ifade ederek, "Tarım müdürlüklerine gidiyoruz, derdimizi anlatıyoruz. Herkes 'tamam' diyor ama kimse dönüp bakmıyor. Dinliyorlar ama icraata gelince ortada kimse yok. Biz icraat bekliyoruz, yardım bekliyoruz, destek bekliyoruz" çağrıda bulundu.

Kaynak: ANKA

