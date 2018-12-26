Sapanca Belediyesi'nden Kedi Evleri Projesi Hayata Geçirdi

Sapanca Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile belediye mobilya atölyesinde eldeki imkanlarla hazırlanan sokak kedileri için belirlenen yerlere kedi evlerini yerleştirilmeye başladı.

Sapanca Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile belediye mobilya atölyesinde eldeki imkanlarla hazırlanan sokak kedileri için belirlenen yerlere kedi evlerini yerleştirilmeye başladı.



Kış aylarında soğuğa maruz kalan kedilerin, arabaların, klimaların motor kısımları, dış üniteleri ve evlerin bacaları gibi tehlike arz eden yerlerde ısınmaya çalışırken hayatlarını kaybetmelerini önlemeye yönelik çalışma başlatan Sapanca Belediyesi 'Kedi Evleri Projesini' bu kış hayata geçirdi. Kış ayında sokak kedilerinin açık alanda soğuğa maruz kalmalarını önlemeye yönelik yapılan çalışma ile hazırlanan kedi evleri kedilerin özellikle yoğun oldukları alanlara bırakılarak kedilere sıcacık bir yuva hazırlandı.



"Yaşamın doğallığını koruyarak"



Sokakta yaşayan tüm canlıların kendilerine emanet olduğunu belirten Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, "Emanete sahip çıkmak için ilçe sınırlarımız içindeki park ve yeşil alanlarımızda uygun yerlere daha konulmak üzere kedi evi projemizi hayata geçirdik. İlçemizin uygun olan yerlere kedi evlerini ekiplerimiz veteriner kontrolünde yerleştiriyor. Yaşamın doğallığını koruyarak ilçede birçok hizmeti gerçekleştiren Sapanca Belediyesi olarak sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi yönündeki örnek proje çalışmalarımız devam edecektir. İhtiyaç duyulması halinde duyarlı vatandaşlarımız, 0 534 598 39 72 nolu telefonla bilgi verip değerlendirmeler yapılacaktır" dedi.



Etap etap devam eden kedi evlerinin yerleştirilmesi ilk gün 10 noktaya konulduğu ve yapımı tamamlandıkça evleri ilgili noktalara konulacağı bilgisi verildi. - SAKARYA

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