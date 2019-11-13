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Sapanca'da Kış Dönemi Kursları başladı

6 saat önce

Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından açılan kış dönemi kursları 10 branşla eğitime başladı.

Sapanca'da Kış Dönemi Kursları başladı, System.String[]

Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından açılan kış dönemi kursları 10 branşla eğitime başladı.


Kültür Müdürlüğü tarafından açılan kış dönemi kültür sanat kursları Ekim ayı itibari start verdi. Çini, seramik, cam altı boyama, resim, ahşap boyama, minyatür, İngilizce, Türk halk müziği, bağlama ve dikiş-nakış alanında 380 kursiyer eğitim görmeye başladı.


Kültür Müdürü Çağrı Turgay Ustaoğlu; "Her dönem olduğu gibi bu dönemde kültür kurslarımıza ilgi büyük, açmış olduğumuz kurslar her yaştan vatandaşımızın bilgi ve beceri kazanmasını sağlıyor. Hanımlar, çocuk ve gençlerimizi yetenekleri doğrultusunda desteklemek, gelişimini sağlamak belediye olarak önceliğimizdir. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında halkımızın sosyalleşme ve verimli zamanlar geçirmelerine katkıda bulunup tanıklık ediyoruz" dedi.


Haftanın 5 günü aktif olan kültür evlerindeki, kültür sanat kursları vatandaşlar ve kursiyerler tarafından beğeniyle karşılanıyor. - SAKARYA

Sapanca Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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