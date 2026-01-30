Sapanca Gölü İçin Acil Koruma Çağrısı - Son Dakika
Sapanca Gölü İçin Acil Koruma Çağrısı

30.01.2026 10:37
Sivil toplum kuruluşları, Sapanca Gölü'nün korunması için toplantı düzenleyerek farkındalık yarattı.

Sakarya'daki sivil toplum kuruluşları (STK), su seviyesi azalan Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çağrıda bulundu.

Sapanca Gölü'nü Koruma Platformunca ilçedeki bir kafeteryada düzenlenen toplantıya katılan STK temsilcileri, su seviyesindeki azalışı, suyun tedbirli kullanılması ve tasarrufuna yönelik konuları ele aldı.

Toplantıda, Sapanca Gölü'nün mevcut durumu, karşı karşıya kaldığı çevresel riskler ve gölün sürdürülebilir şekilde korunmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, yaptığı konuşmada, gölün herkesin ortak paydası ve siyaset üstü bir mesele olduğunu belirterek, Sapanca Gölü'nü bir bölgenin yaşam kaynağı olarak gördüklerini söyledi.

Şahin, belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluk ve görevleri yerine getirdiklerini, göreve başladıklarında ilk olarak su kaynaklarına sahip çıktıklarını dile getirerek, ilçedeki su fabrikalarının denetlenmesine yönelik çalışmaları anlattı.

Suyun milli güvenlik meselesi olduğunu, doğal kaynak olan suyun sürdürebilirliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin, 130'a yakın yağmur suyu havuzu yaparak suyun göle ulaşmasını sağladıklarını kaydetti.

Platform sözcüsü İsmail Tiryaki de gölün kurumasına izin vermeyeceklerini ve kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

Raporlarda yer alan verilere göre gölden bir yılda 111 milyon metreküp su alındığını, gölün yıllık su toplama kapasitesinin 124 milyon metreküp, buharlaşma seviyesinin ise 38 milyon metreküp olduğu bilgisini paylaşan Tiryaki, "Bu şekilde kendi raporlarından dahi gitsek 2030'da göl kuruyor. Platform olarak bizim çalışmalarımıza göre 2 yılda göl bitiyor." ifadelerini kullandı.

Tiryaki, amaçlarının kendilerine bırakılan bu mirası gelecek nesillere de aktarmak olduğunu ifade ederek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanı ve platform koordinatörü Barış Yıldız da platformun kimseyi dışlamayan, siyasi ve kişisel hesaplardan uzak bilim, hukuk ve halkın sesine dayanan bir yapı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca daha önce yerel yetkililere sunulan 71 maddelik öneri, şeffaflık, içme suyu önceliği, su tahsisleri, denetim, havza koruması, kirlilik ve altyapı, kurumsal sorumluluk ve hesap verilebilirlik başlıklarıyla toplanarak platformun yol haritası belirlendi.

Toplantıya, bölgede çevre alanında faaliyet gösteren STK'lerin üyeleri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Sapanca Gölü, Hava Durumu, Güncel, Çevre

