Sapanca Huzur Koridoru Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sapanca Huzur Koridoru Projesi Tamamlandı

Sapanca Huzur Koridoru Projesi Tamamlandı
30.01.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü'ndeki Huzur Koridoru projesini hayata geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün Serdivan kıyısındaki "Sapanca Huzur Koridoru" projesinin tamamlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, projenin bisiklet ile yürüyüş yolları, sosyal donatı alanları, çocuklar için ahşap oyun gruplarıyla yeni bir konsept olarak tasarlandığı bildirildi.

Açıklamada, atılan bu adımla gölün diğer kıyısı da doğal güzellikle bütünleşen, ekosistemi koruyan yeni bir konseptle vatandaşların nefes alacağı, keyifle sosyalleşeceği bir alana dönüştürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün doğasını koruyarak, insanla doğayı uyum içinde buluşturacak Sapanca Huzur Koridoru projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu projeyle birlikte vatandaşlarımız göl kıyısındaki yürüyüş yolu, güvenli ve kesintisiz bisiklet güzergahlarıyla nefes alacak, dinlenip sosyalleşebilecek. En büyük hazinemiz olan gölümüzün çevresini bütün olarak ele alıyor ve bugünü değil geleceği düşünen yaşam alanları inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Doğal Yaşam Kampüsü'ne ziyaret

Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Fatih Köseoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Kampüsü'nü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tesisin genel işleyişi, yürütülen çalışmalar ve sokak hayvanlarına sunulan hizmetler hakkında kapsamlı bilginin aktarıldığı ziyarette barınma, bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yerinde değerlendirildi, yapılan uygulamalar incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil, "Kıymetli heyetimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Burada sokak hayvanlarımızın tedavisi, rehabilitasyon ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Güvenli şehir hedefiyle hayata geçirdiğimiz projenin yanı sıra sahiplendirme süreçlerini de gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız ve tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Köseoğlu da misafirperverlik için teşekkür ederek, yetkililere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarette, Sakarya Tarım İl Müdür Yardımcısı Kamil Çağrı Baydaş, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat Berksiz ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman da yer aldı.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Sapanca Gölü, Sapanca, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca Huzur Koridoru Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:52
Kadıköy’e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan yanıt
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:02
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:05:40. #7.11#
SON DAKİKA: Sapanca Huzur Koridoru Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.