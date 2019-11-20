Sapanca'nın sokakları satrançla buluşmaya devam ediyor

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in seçim vaatlerinden biri olan, Sokak Satrancı Projesi hayat buldu.



Sapanca Belediyesi, satrancın daha geniş kitlelere ulaşması için bu projeyi Sapanca halkının hizmetine sundu. Sokak Satrancının ilki Şehit Albay Güner Ekici Parkı'na ikincisi ise Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerine konumlandırıldı. Gençler ve aileleriyle satranç oynamaya gelen çocuklar hem kaliteli vakit geçirme imkanı bulacaklar hem de gelişimlerine katkı sağlayacak.



Başkan Özen, "Sokak Satrancının ilki Sapanca Şehit Albay Güner Ekici Parkı'na İkincisini ise Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerine konumlandırdık. Çocuklarımızın ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Sapanca sokaklarını satranç ile renklendireceğiz. Satrancın özellikle çocukların zihinsel gelişimine önemli katkısı olduğu için bu proje ile 7'den 77'ye herkesin satranç oynaması için imkan sağlayacağız" dedi. - SAKARYA