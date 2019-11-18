Son Dakika Haberleri: Şaphane'de "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans
Son Dakika Yaşam Şaphane'de 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans - Son Dakika

Şaphane'de "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans

6 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans gerçekleştirildi.

Şaphane'de

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans gerçekleştirildi.


Şaphane Belediye Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenmesi ile başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda açılış konuşması İlçe Müftüsü Metin Çelebi tarafından yapıldı.


Din görevlileri tarafından Kur'an tilaveti yapıldı, ilahiler söylendi, 1 öğrenci tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi.


Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan sinevizyon sunumu yapıldı.


Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Selami Erdoğan tarafından verilen "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferansta, aile yapısının toplum için önemi, aile içi iletişim, günümüzde yaşanan sorunlara vurgu yapıldı. Günün anısına Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu ve ilçe Müftüsü Metin Çelebi tarafından konferans sunumunu gerçekleştirilen Doç.Dr. Selami Erdoğan'a hediye takdimi yapıldı.


Törene Kaymakamımız Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Pazarlar ilçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da bir kadın, oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı
Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı Dilovası Belediye Başkanı Şayir'in maaşı öğrencilere burs oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 16:13:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şaphane'de "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]