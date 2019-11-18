Şaphane'de

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans gerçekleştirildi.



Şaphane Belediye Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenmesi ile başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda açılış konuşması İlçe Müftüsü Metin Çelebi tarafından yapıldı.



Din görevlileri tarafından Kur'an tilaveti yapıldı, ilahiler söylendi, 1 öğrenci tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi.



Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan sinevizyon sunumu yapıldı.



Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Selami Erdoğan tarafından verilen "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferansta, aile yapısının toplum için önemi, aile içi iletişim, günümüzde yaşanan sorunlara vurgu yapıldı. Günün anısına Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu ve ilçe Müftüsü Metin Çelebi tarafından konferans sunumunu gerçekleştirilen Doç.Dr. Selami Erdoğan'a hediye takdimi yapıldı.



Törene Kaymakamımız Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Pazarlar ilçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA