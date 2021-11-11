Akşam saatlerinde eski terminal içinde meydana gelen olayda; 3 genç, İ.C. adlı erkeğin kendilerine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek polise başvurdu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İ.C.'yi gözaltına aldı.
Cinsel tacize uğradığı iddia edilen 3 genç ise durumu anlatarak İ.C.'den şikayetçi olduklarını söyledi. Gözaltına alınan İ.Ç., işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı - Son Dakika