Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı - Son Dakika

Akşam saatlerinde eski terminal içinde meydana gelen olayda; 3 genç, İ.C. adlı erkeğin kendilerine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek polise başvurdu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İ.C.'yi gözaltına aldı.

3 GENÇ ŞİKAYETÇİ OLDU

Cinsel tacize uğradığı iddia edilen 3 genç ise durumu anlatarak İ.C.'den şikayetçi olduklarını söyledi. Gözaltına alınan İ.Ç., işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.