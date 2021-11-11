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Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı - Son Dakika

Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı

11.11.2021 23:02
Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 3 gence elle tacizde bulunduğu iddia edilen sapık, gençlerin polise şikayette bulunması üzerine gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde eski terminal içinde meydana gelen olayda; 3 genç, İ.C. adlı erkeğin kendilerine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek polise başvurdu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İ.C.'yi gözaltına aldı.

3 GENÇ ŞİKAYETÇİ OLDU

Cinsel tacize uğradığı iddia edilen 3 genç ise durumu anlatarak İ.C.'den şikayetçi olduklarını söyledi. Gözaltına alınan İ.Ç., işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı - Son Dakika


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