Sara nöbeti sırasında gölete düşen kadın, boğuldu
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ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, sara nöbeti geçirip, baraj göletine düşen Sadiye Kaya (37), boğularak öldü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:47 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Gerger
ilçesinde, sara nöbeti geçirip, baraj göletine düşen Sadiye Kaya (37), boğularak öldü.
Olay, öğle saatlerinde Gerger'in Kılıç köyünde meydana geldi. Sadiye Kaya, otlattığı hayvanları su içmeleri için Gelebas mezrasındaki Atatürk Baraj göleti kıyısına getirdi. Sara hastası olan Kaya, bu sırada nöbet geçirdi ve dengesini kaybederek suya düştü. Olayı görüp yardıma koşanların çabası Kaya'yı kurtarmaya yetmedi. Bir süre sonra gözden kaybolan Sadiye Kaya için jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çağırılan dalgıç polislerin çalışması sonucu Kaya'nın cenazesi, bulunarak sudan çıkarıldı.
Kaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gerger Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı.
- Adıyaman
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