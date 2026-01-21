Şara ve Barzani'den Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika
Şara ve Barzani'den Güvenlik Görüşmesi

21.01.2026 01:31
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barzani ile telefonla görüşerek bölgedeki güvenlik ve istikrarı ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile bölgedeki son gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şara ve Barzani arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra "istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin yolları" konusu ele alındı.

Şara, görüşmede "Kürtlerin ulusal, siyasi ve medeni hakları dahil olmak üzere tüm haklarının korunduğunu" vurguladı.

Barzani ise Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/SDG arasındaki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na desteğini dile getirdi.

Açıklamada, tarafların, "bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, ihtilafların herkesin yararına olacak şekilde çözülmesi için koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesi konusunda mutabık olduğu" ifade edildi.

Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Öte yandan terör örgütünün anlaşmanın uygulanmasına yanaşmaması nedeniyle cephe hatlarında ordu ile örgüt arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Suriye, Şara

