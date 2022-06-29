Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı

29.06.2022 10:38

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar organize suç örgütüne yönelik dev bir operasyon düzenlendi. İş adamı Erdal Acar ile çete lideri Alaattin Saral olarak bilinen İlyas Saral'ın da aralarında olduğu, toplamda 117 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika! Sarallar suç örgütüne operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli gözaltında

SUÇ DOSYALARI OLDUKÇA KABARIK

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarının yakalanması için çalışma yaptı.

Son Dakika! Sarallar suç örgütüne operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli gözaltında

13 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

Şüpheliler tarafından kullanılan adresleri belirleyen polis, İstanbul merkez olmak üzere 13 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Son Dakika! Sarallar suç örgütüne operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli gözaltında

900 BİN DOLAR VE 413 BİN AVRO ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 117 şüpheli gözaltına alınırken, 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, kalem şeklinde suikast silahı, bin fişek, çelik yelek ile çok sayıda çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirildi.

Son Dakika! Sarallar suç örgütüne operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli gözaltında

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YORUMLAR
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Sarallar grubuna operasyon: 117 gözaltı-2 Sarallar grubuna operasyon: 117 gözaltı-2 SARALLAR GRUBUNA OPERASYON: 117 GÖZALTI-2 SARALLAR GRUBUNA OPERASYON: 117 GÖZALTI-2
Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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