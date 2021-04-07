Saray belediyesinden bahar temizliği - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde belediye ekipleri havaların ısınmasıyla ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri Değirmigöl ve Kurucan mahallelerinde cadde ve sokakları yıkadı.

Program dahilinde ilçe merkezi ve bağlı 28 mahallede kaldırımlardaki otları temizleyecek olan belediye ekipleri, aynı zamanda çevre düzenlemesi ve refüj çalışmaları da yapacak.

Çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinlerinden Ömer Karabulut, "Kış mevsiminin ardından Saray Belediyesi bahar temizliği başlattı. Bu çalışma ilk olarak mahallemizde başladı. Her yer tertemiz oldu. Bu çalışmaların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.