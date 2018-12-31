Saray Belediyesinden Isıtmalı Duraklar
1 saat önce
Van'ın Saray Belediyesi tarafından ısıtmalı otobüs durağı kuruldu.
Van
'ın Saray Belediyesi
tarafından ısıtmalı otobüs durağı kuruldu.
Saray Belediyesi, kış mevsimde havaların soğuk olması nedeniyle vatandaşların araç beklerken üşümeleri için ısıtmalı otobüs durakları kurdu. İlçeni belli bölgelerine kurulan duraklar, zaman ayarlı ışıklandırma ve aydınlatma sistemiyle vatandaşların hizmetine sunuldu. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:02 Kaynak: İHA
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