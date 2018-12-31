Son Dakika Haberleri: Saray Belediyesinden Isıtmalı Duraklar

Saray Belediyesinden Isıtmalı Duraklar

1 saat önce

Van'ın Saray Belediyesi tarafından ısıtmalı otobüs durağı kuruldu.

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Van'ın Saray Belediyesi tarafından ısıtmalı otobüs durağı kuruldu.

Saray Belediyesi, kış mevsimde havaların soğuk olması nedeniyle vatandaşların araç beklerken üşümeleri için ısıtmalı otobüs durakları kurdu. İlçeni belli bölgelerine kurulan duraklar, zaman ayarlı ışıklandırma ve aydınlatma sistemiyle vatandaşların hizmetine sunuldu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:02 Kaynak: İHA

Van, Saray Belediyesi, Güncel
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