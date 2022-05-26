Saray'da eroin maddesi ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Saray'da eroin maddesi ele geçirildi

26.05.2022 12:07
Saray'da eroin maddesi ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekipleri şüphe üzerine durdukları ticari taksi müşterisinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ'da polis ekipleri şüphe üzerine durdukları ticari taksi müşterisinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi Yüzüncü Yıl Atatürk Caddesi üzerinde seyreden ticari taksiyi şüphe üzerine durdurdu. Durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan R.E.'nin yapılan üst aramasında eroin maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli R.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Hakkari'de 41 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi Hakkari'de 41 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi Saray'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı Saray'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Tekirdağ, Eroin, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saray'da eroin maddesi ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 15:37:58. #1.13#
SON DAKİKA: Saray'da eroin maddesi ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement