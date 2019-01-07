Son Dakika Haberleri: Saray'da Karla Mücadele Çalışması

Saray'da Karla Mücadele Çalışması

2 saat önce

Van'ın Saray Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan yağışların ardından başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Saray'da Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Van'ın Saray Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan yağışların ardından başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı 24 mahalle ve 2 mezrada ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için aralıksız çalışan belediye ekipleri, ilçe merkezinde de yol ve kaldırımları temizleyerek yaya ve sürücülerin güvenli ilerlemesini sağlıyor.

Merkez mahalle ve sınır karakol yollarını kardan temizleyen ekipler, 24 saat çalışarak ilçede ulaşım sorunu yaşanmamasına özen gösteriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı

Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Tahliye Edildi Son Dakika! Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, "Hükümete Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme" Suçundan Fezleke Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 16:30:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saray'da Karla Mücadele Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]