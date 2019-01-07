Saray'da Karla Mücadele Çalışması
2 saat önce
Van'ın Saray Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan yağışların ardından başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Van
'ın Saray Belediyesi
karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan yağışların ardından başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İlçeye bağlı 24 mahalle ve 2 mezrada ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için aralıksız çalışan belediye ekipleri, ilçe merkezinde de yol ve kaldırımları temizleyerek yaya ve sürücülerin güvenli ilerlemesini sağlıyor. Merkez
mahalle ve sınır karakol yollarını kardan temizleyen ekipler, 24 saat çalışarak ilçede ulaşım sorunu yaşanmamasına özen gösteriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:17 Kaynak: AA
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