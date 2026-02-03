Saray'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Saray ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
