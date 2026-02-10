Saraybosna'da Gazze İçin Anma Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Saraybosna'da Gazze İçin Anma Etkinliği

Saraybosna\'da Gazze İçin Anma Etkinliği
10.02.2026 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saraybosna'da, Gazze'de ölen çocuklar için anma etkinliği düzenlendi. Aileler ve vatandaşlar katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü çocuklar anıldı.

1992-1995 Saraybosna Kuşatması'nda Öldürülen Çocukların Aileleri Derneğince organize edilen anma etkinliğine, Sırplar tarafından evlatları katledilen Saraybosnalı aileler ve vatandaşlar katıldı.

Öldürülen Çocuklar Anıtı ve Sönmeyen Ateş Anıtı önünde yapılan anma etkinliğine katılanlar, Mareşal Tito Caddesi boyunca ellerinde Filistin ve Bosna Hersek bayraklarıyla yürüdü.

Etkinlikte, Saraybosna kuşatmasında öldürülen çocukların yanı sıra Gazze'de İsrail tarafından öldürülen çocukların isimleri de okundu.

Dernek Başkanı Fikret Grabovica, yaptığı açıklamada, Gazze'de hala çocukların öldürülmeye devam ettiğini belirterek, Saraybosna'daki kuşatma dönemi ile Gazze'de yaşananlar arasında benzerlik olduğunu kaydetti.

İnsanların yaşananları unutmaması gerektiğini dile getiren Grabovica, "Bu gerçeklerin genç nesillere aktarılması son derece önemli. Kuşatma döneminin bilinmesi nefret ya da intikam için değil, benzer acıların tekrar yaşanmaması adına gerekli." diye konuştu.

Grabovica, Gazze'de İsrail saldırılarında 17 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü belirterek, Saraybosna'da da kuşatma sırasında 1601 çocuğun katledildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Saraybosna, Filistin, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraybosna'da Gazze İçin Anma Etkinliği - Son Dakika

Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım

00:04
Yılmaz Tunç’un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı.
Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı.
00:02
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın yerine İçişleri Bakanı olarak atandı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atandı.
23:18
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
21:58
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 00:19:25. #7.11#
SON DAKİKA: Saraybosna'da Gazze İçin Anma Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.