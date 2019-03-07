Saraybosna'da "Müsiad'ın Misyonu ve Balkanlar'daki Rolü" Konferansı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kurucu Başkanı Erol Yarar, "Balkanlar, Avrupa'ya bir geçiş yolu. Türkiye'nin en büyük iktisadi partneri ise Avrupa.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kurucu Başkanı Erol Yarar, "Balkanlar, Avrupa'ya bir geçiş yolu. Türkiye'nin en büyük iktisadi partneri ise Avrupa. Onun için Avrupa'ya geçiş yolunda, hem Türkiye'nin güçlü olduğu tarım ve tekstil gibi sanayilerde iş birlikleri oluşturmak ve buradaki yatırımları artırmak hem de ikili ilişkilerde iktisadi araçları köprü olarak kullanmayı düşünüyoruz." dedi.



MÜSİAD ile Genç MÜSİAD Bosna Hersek tarafından Saraybosna'da "MÜSİAD'ın Misyonu ve Balkanlar'daki Rolü" konulu konferans düzenlendi.



Uluslararası Saraybosna Üniversitesindeki (IUS) konferansa, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Balkan Başkanı Bilal Kara, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.



Yarar, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Balkanlar'da 500 yılı aşkın biri tarihi olduğunu vurgulayarak, "Balkanlar, Türkiye için hem tarihi hem kültürel önemi olan, çağımızda da iktisadi önemi olan bir bölgedir." dedi.



MÜSİAD'ın kuruluşundan beri Balkanlar'da faaliyetler yaptığını söyleyen Yarar, "Balkanlar'daki bütün ülkelerle çok iyi ilişkilerimiz var. Üsküp'te açmış olduğumuz bir şubemiz var. Ekimde Saraybosna'da bir şube açarak Balkanlar'daki iktisadi yürüyüşümüze devam edeceğiz." diye konuştu.



"Balkanlar Avrupa'ya geçiş yolu"



Balkanlar'ın Türkiye açısından sadece tarihi anlamda bir öneme sahip olmadığını vurgulayan Yarar, "Balkanlar, Avrupa'ya bir geçiş yolu. Türkiye'nin en büyük iktisadi partneri ise Avrupa. Onun için Avrupa'ya geçiş yolunda, hem Türkiye'nin güçlü olduğu tarım ve tekstil gibi sanayilerde iş birlikleri oluşturmak ve buradaki yatırımları artırmak hem de ikili ilişkilerde iktisadi araçları köprü olarak kullanmayı düşünüyoruz." dedi.



Balkanlar'ın Türkiye ve MÜSİAD için çok önemli olduğunu kaydeden Yarar, MÜSİAD'ın gelenekselleşen Uluslararası İş Forumu'nu (IBF) bu yıl Bosna Hersek'te düzenleyerek bu ülkenin sahip olduğu potansiyeli uluslararası iş dünyasına tanıtacaklarını söyledi.



Yarar, forum kapsamında sadece konuşmaya değil, yatırım yapmaya gelecek ciddi iş adamlarını Saraybosna'ya getireceklerini belirterek, "Önemli stratejik sektörler seçtik. Bunlarla ilgili kurumlarla görüşmelerimize başladık." diye konuştu.



"Türkiye'deki iş adamlarının dış ticaretindeki en önemli faaliyet alanı Balkanlar"



Bilal Kara da Türkiye ile Balkanlar arasındaki yakınlığın, kültürel ve tarihi bağların ekonomiye de yansıdığını vurgulayarak, "MÜSİAD Balkan Şubesini burada kurmamızdaki temel gayemiz, Türkiye ve Balkanlar'daki iş adamlarımızı bir araya toplamak, beraber faaliyetler, organizasyonlar yapılmasını ve en önemlisi beraber iş yapılmasını sağlamak." şeklinde konuştu.



Balkanlar'ın Türkiye'nin yanı başında olduğunu ifade eden Kara, "Türkiye'deki iş adamlarının dış ticaretindeki en önemli faaliyet alanı bizler açısından Balkanlar'dır. Biz bu sebepten burada organizasyonlar, paneller yapıyoruz, MÜSİAD'ın üyelerini Balkanlar'a tanıtıyoruz." dedi.



Kara, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon civarında Balkan kökenli insan yaşadığına dikkati çekerek, "Onların akrabaları burada. Burada ticaret hayatında, burada ekonomi hayatında bunlar aktif aktörler. Bizim gayemiz bu akraba topluluklarıyla Türkiye'nin ticari ortamda da bir araya gelmesi, karşılıklı hem iki bölgenin de ekonomisine, istihdamına, yatırım olanaklarına katkımızın olması." ifadelerini kullandı.



Büyükelçi Koç ise konferansın amacının, Bosna Hersek'in birlik ve bütünlüğüne ekonomik ve ticari anlamda neler katılabileceğini değerlendirmek olduğunu belirterek, Türkiye'nin Bosna Hersek'e verdiği önemi sahadaki kurumlarıyla gösterdiğini kaydetti.



Koç, Serbest Ticaret Anlaşması imzalandıktan sonra Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaret hacminin 70 milyondan 700 milyon dolar seviyesine çıktığını aktardı.

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