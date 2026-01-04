Saraybosna ve Belgrad'ı Kar Beyaza Bürüdü - Son Dakika
Saraybosna ve Belgrad'ı Kar Beyaza Bürüdü

Saraybosna ve Belgrad'ı Kar Beyaza Bürüdü
04.01.2026 19:17
Saraybosna ve Belgrad'da etkili kar yağışı, şehirleri beyaza bürüdü; sürücülere dikkat uyarısı yapıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da etkili olan kar yağışının ardından şehirler beyaza büründü.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Özellikle tarihi Saraybosna'daki Başçarşı'da kar, görsel şölen oluşturdu.

Belgrad'da ise kar yağışı nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.

Kent merkezinde yağış dolayısıyla trafikte aksamalar meydana gelirken, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji uzmanları, kar yağışının hafta boyunca devam edeceğini belirterek, sürücülerin trafikte sorun yaşamaması için yetkililerden gelecek açıklamaları takip etmelerini istedi.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının düşeceğini ifade ederek, sis oluşumuna karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Özellikle Saraybosna'da şehrin yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluşurken, kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

12:06
