Sarayköy'de Park Halindeki Araçta Yangın
Sarayköy'de Park Halindeki Araçta Yangın

Sarayköy\'de Park Halindeki Araçta Yangın
27.01.2026 13:40
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde park halindeki bir otomobil yangında kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Sarayköy ilçeside park halinde bulunan bir otomobil, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde duran bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Sarayköy, Denizli

