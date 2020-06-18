Sarayönü'nde doğal gaz yatırım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Konya'nın Sarayönü ilçesinde doğal gaz şebekesinin genişletilmesi amacıyla 2020 yılı çalışmaları başlatıldı.

Doğal gaz dağıtım şirketi Enerya adına yüklenici firma ekipleri tarafından belirlenen cadde ve sokaklarda altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Genişletme çalışmaları kapsamında ilçeye yaklaşık 20 kilometre daha doğal gaz hattı döşenmesi planlanıyor.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, doğal gazın ilçeye önemli bir katma değer sağladığını söyledi.

İlçede hattın geçtiği yerlerde yaklaşık iki yıldır temiz enerjinin kullanıldığını dile getiren Solak, şunları kaydetti:

"İlçemizin doğal gaza kavuştuğu gün, bir dönüm noktası oldu. Yaklaşık iki yıldır doğal gazı kullanan vatandaşlarımız bunun rahatlığını ve yakıt maliyetlerini düşürdüğünü gördü. Bunun çevresel etkileri de olumlu yönde olacak. Zaten hava kirliliği sorunu olan bir ilçe değiliz. Yine de hava kalitemiz daha da yükselecek. Bizim tek amacımız ilçemizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek."