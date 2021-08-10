Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor

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Geleceğin kadrosunu oluşturmak isteyen Aslan, bu sezon gençlere yöneldi. Cicaldau, Boey gibi genç isimlere yatırım yapan Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper Victor Nelsson'u da renklerine bağladı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Hürriyet'in haberine göre; Victor Nelsson, bu akşam 22.30'da İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın bu sezonki sekizinci transferi olan Danimarkalı stoper, 4 yıllık mukaveleye imza atacak.

900 BİN EURO ALACAK

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Nelsson, senelik 900 bin euro garanti ücret alacak.