Son Dakika Haberleri: Sarıcakaya, Ay-yıldız ile Aydınlandı

Sarıcakaya, Ay-yıldız ile Aydınlandı

2 saat önce

Eskişehir'de, Sarıcakaya Belediyesi tarafından ilçeye yaptırılan ay-yıldız ışıklandırma sistemi görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sarıcakaya, Ay-yıldız ile Aydınlandı, System.String[]
Eskişehir'de, Sarıcakaya Belediyesi tarafından ilçeye yaptırılan ay-yıldız ışıklandırma sistemi görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlçenin her yerinden görülebilen ışıklandırma sisteminin ortasında ise Türk bayrağı bulunuyor. Özellikle geceleri sisteminin aktif hale gelmesi ile eşsiz bir görüntüye bürünen yapı, bölgedeki vatandaşların da kısa sürede ilgi odağı oldu. Sarıcakayalılar, ay-yıldızlı ışıklandırmanın bol bol fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:19 Kaynak: İHA

Yaşam
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