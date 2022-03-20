Sarıçiçek dağında mahsur kalan 2 genci KARDOFF ekibi kurtardı - Son Dakika
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Sarıçiçek dağında mahsur kalan 2 genci KARDOFF ekibi kurtardı

20.03.2022 02:50

Sarıçiçek dağında mahsur kalan 2 genci KARDOFF ekibi kurtardı Yaban hayvanlara yem bırakmak için çıktıkları Sarıçiçek dağında karda mahsur kaldılar Karabük'te yaban hayvanlar için doğaya yem bırakmak için Sarıçiçek dağına çıkan 2 genç karda mahsur kaldı.

Sarıçiçek dağında mahsur kalan 2 genci KARDOFF ekibi kurtardı

Yaban hayvanlara yem bırakmak için çıktıkları Sarıçiçek dağında karda mahsur kaldılar

KARABÜK - Karabük'te yaban hayvanlar için doğaya yem bırakmak için Sarıçiçek dağına çıkan 2 genç karda mahsur kaldı. Amatör telsiz üzerinden yardım çağrısı yapan gençler KARDOFF ekibi tarafından kurtarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaban hayvanlarına yem bırakmak isteyen 2 genç Sarıçiçek dağında yoğun kar yağışı nedeniyle arazi araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Gençler kalınlığı 1 metrenin üzerinde olan kardan dolayı saplanan araçlarını kurtarmayınca amatör telsiz üzerinden yardım çağrısı yaptı. Çağrı üzerine gençlerin yerleri belirlenerek durum Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Demir'e bildirildi. Karlı kaplı ve zorlu arazi şartları altında Sarıçiçek dağına çıkan Başkan Demir ve KARDOFF ekibi kara saplanan araca ve gençlere ulaştı. Kar yağışının devam ettiği bölge Kardoff ekibinin aracında bulunan vinç ile gençlerin kara saplanan aracı uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak kente geri indirildi.

Sarıçiçek dağında mahsur kalan 2 genci KARDOFF ekibi kurtardı
Sarıçiçek dağında mahsur kalan 2 genci KARDOFF ekibi kurtardı
Sarıçiçek dağında mahsur kalan 2 genci KARDOFF ekibi kurtardı

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıçiçek dağında mahsur kalan 2 genci KARDOFF ekibi kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıçiçek dağında mahsur kalan 2 genci KARDOFF ekibi kurtardı - Son Dakika
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