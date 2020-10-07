Sarıgöl'de 52 yıllık okul deprem riski nedeniyle yıkılıyor - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 52 yıl önce yaptırılan 4 Eylül İlkokulu'nun önünden geçen fay hattı nedeniyle yıkılmasına karar verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, yaptığı açıklamada Sarıgöl'ün içerisindeki hareketli fay hattının okulun tam önünden geçtiğini bu nedenle böyle bir karar alındığını söyledi.

Okulun yıkımana başlandığını ifade eden Kılıç, "A Bloğun yıkım kararı geldi. Ekipler yıkım çalışmalarına başladı. B Blok için yıkım kararını beklemekteyiz. Yeni okul Şermin-Hüseyin Tüfekçi Anaokulu bahçesine yapılacak." dedi.

Öte yandan buradaki 315 öğrencinin yeni okul yapımına kadar Mimar Sinan İlkokulunda eğitime devam edeceği belirtildi.

Bu arada okulun mezunları da yıkım sırasında duygulu anlar yaşandı.