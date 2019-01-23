Son Dakika Haberleri: Sarıgül, CHP'den istifa etti: Beklemekten yoruldum

Sarıgül, CHP'den istifa etti: Beklemekten yoruldum

38 dakika önce

"Seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum" diyen Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti.

Sarıgül, CHP'den istifa etti: Beklemekten yoruldum, System.String[]
"Seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum" diyen Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:47 

Ekonomi
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