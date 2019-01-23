Sarıgül, CHP'den istifa etti: Beklemekten yoruldum

"Seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum" diyen Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti.

"Seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum" diyen Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti.

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CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor

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