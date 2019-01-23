Sarıgül, CHP'den istifa etti: Beklemekten yoruldum
38 dakika önce
"Seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum" diyen Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti.
"Seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum" diyen Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:47
CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor
Son Dakika! Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu
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