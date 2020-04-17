Sarıkamış Belediyesi engelli vatandaşlara akülü araba hediye etti - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış Belediyesi iki engelli vatandaşa akülü araba hediye etti.

Belediye görevlileri ilçenin Şehitler Mahallesi'nde oturan engelli Hayrettin Alkan ile İstasyon Mahallesi'nde yaşayan engelli Abubekir Aslan'a akülü arabalarını belediye binasında teslim etti.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Hayali, sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde bütün vatandaşların kalplerine dokunacak çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın akülü araç talebi vardı, biz de meclis üyelerimizle karar alarak akülü arabalarını alıp montajını yaparak kendilerine teslim ettik. Bundan sonrada talepler doğrultusunda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

Engelli Hayrettin Alkan da Hayali ve ekibine teşekkür etti.

Arabaların tesliminde Belediye Meclis Üyeleri Serdar Kılıç, Zülküf Koçak ile MHP İlçe Başkanı Yavuz Yıldırım da Başkan Hayali'ye eşlik etti.