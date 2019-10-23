Son Dakika Haberleri: "Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği" kuruldu
Son Dakika Güncel 'Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği' kuruldu

"Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği" kuruldu

1 saat önce

Sarıkamış'ta 70 kişilik grup bir araya gelerek Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği'ni kurdu.

Sarıkamış'ta 70 kişilik grup bir araya gelerek Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği'ni kurdu.

İlk toplantısını kayak merkezindeki bir otelde yapan dernek üyeleri, dernek başkanlığına kayak hocası Tarkan Usta'yı seçti.

Usta, konuşmasında, kayak sporuna yıllarca emek vermiş insanları bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kayağın doğduğu yer olarak bilinen Sarıkamış'a hizmet etmenin onur verici olduğunu ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Kayağa hizmet eden ağabeylilerimizi, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi bir çatı altında toplayarak gücümüzü pekiştirdik. Bundan sonra kayak merkezimizde ve sportif faaliyetlerin olduğu her yerde bu aldığımız güç ve enerji ile çalışacağız. Ayrıca bölgemize, ilçemize gelen yerli ve yabancı konuklara, güvenli ve en iyi hizmeti vermek, Sarıkamış'ın adını daha çok duyurmak için bütün arkadaşlarımızla çaba sarf edeceğiz."

Usta, derneğin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sarıkamış, Tarkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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