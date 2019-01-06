Sarıkamış Şehitleri İçin Pedal Çevirdiler

- Sarıkamış
Şehitleri için pedal çevirdiler
İSTANBUL - Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenleyen Küçükçekmece
Bisiklet Kulübü, şehitler için Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek dualar edip karanfil bıraktı.
Küçükçekmece Bisiklet Kulübü, Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde pedal çevirdi. Sarıkamış Şehitlerini Anma ve Şehitlere Saygı" isimli bisiklet turuna çok sayıda bisiklet sever katıldı. Yedikule parkından hareket eden bisiklet severler Edirnekapı şehitliğine gelerek dua edip karanfil bıraktı.
"Sarıkamış şehitleri için toplandık"
"Sarıkamış şehitleri için toplandık" diyen Küçükçekmece Bisiklet Kulübü kaptanı Tuncay Çınar
,"Bugün Sarıkamış şehitleri için toplandık. Şehitlerimizi anmak için Kars
'a gidemedik ama burada şehitliğe gidip onlara bir nevi dua edip yad edeceğiz. Biz kendimiz kulüp oluşturduk. Bunu her yıl standart yapıyoruz" dedi.
"Bu şekilde bizde destek olmak istiyoruz"
Farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Zeynep Mutlu
ise,"Sarıkamış şehitlerini anma amacıyla her sene yaptığımız bir tur bu. Bisikletler grupları adına bir farkındalık oluşturmak amacıyla da bu şekilde bizde destek olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.