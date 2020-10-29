Sarıkamış'ta 29 Ekim'de Jandarmadan anlamlı etkinlik - Son Dakika

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köyde çocuklar ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Jandarma ekipleri köydeki çocukları ziyaret ederek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Sarıkamış İlçe girişinde uygulama yapılarak güvenlik önlemi aldı. Yapılan uygulamaları oldukça anlamlı bulan vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi. - KARS