Sarıkamış'ta 65 yaş üstü vatandaşlara sınırsız hizmet - Son Dakika

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Sarıkamış'ta 65 yaş üstü vatandaşlara sınırsız hizmet
6 saat önce
AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlığı, ilçede korona virüs nedeniyle 65 yaş üzerindeki vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor.
AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlığı, ilçede korona virüs nedeniyle 65 yaş üzerindeki vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor.
AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların istekleri, hassasiyetle yerine getiriliyor. Korona virüs önlemleri kapsamında dışarıya çıkışlarına sınırlama getirilen 65 üstü vatandaşlara gıda kolisi dağıtıyor. Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, 'Yeter ki vatandaşlarımız evde kalmayı sürdürsünler, biz kendileri için gereken tüm çalışmaları yapacağız' dedi. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:44 Kaynak: İHA
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