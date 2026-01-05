Sarıkamış\'ta "Bu toprakta izin var" temasıyla devlet erkânı, şehit yakınları ve gaziler tek yürek oldu

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla "Bu Toprakta İzin Var" temasıyla düzenlenen anma programları kapsamında, Erzurum'dan şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla Sarıkamış'ta anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen program çerçevesinde, Erzurum'dan 27 şehit yakını ve gazi, iki gün boyunca Sarıkamış'ta düzenlenen anma ve farkındalık etkinliklerine katıldı. Dondurucu soğuklara rağmen birlik ve beraberlik duygusuyla gerçekleştirilen yürüyüşte, vatan uğruna can veren kahramanların aziz hatıraları yad edildi.

Anma programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Osman Akyıldız ile birlikte askeri erkan katıldı. Devlet erkanı, şehit yakınları ve gazilerle omuz omuza yürüyerek Sarıkamış ruhunu yaşattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programa ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılında 'Bu Toprakta İzin Var' temasıyla, Erzurum'daki şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte Sarıkamış'ta tek yürek olduk. Vatan uğruna can veren kahramanlarımızın hatırasını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak ve milli hafızamızı diri tutmak için bu şanlı yürüyüşteydik. Erzurum olarak 27 şehit yakınımız ve gazimizle iki gün boyunca Sarıkamış'ta farkındalık ve destek noktasında birlikte olduk. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun."

Sarıkamış'ta atılan her adım, bu toprakların hangi bedellerle vatan kılındığını bir kez daha hatırlatırken, program birlik, vefa ve dualarla tamamlandı. - ERZURUM