Sarıkamış'ta "Bu toprakta izin var" temasıyla devlet erkânı, şehit yakınları ve gaziler tek yürek oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sarıkamış'ta "Bu toprakta izin var" temasıyla devlet erkânı, şehit yakınları ve gaziler tek yürek oldu

Sarıkamış\'ta "Bu toprakta izin var" temasıyla devlet erkânı, şehit yakınları ve gaziler tek yürek oldu
05.01.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla "Bu Toprakta İzin Var" temasıyla düzenlenen anma programları kapsamında, Erzurum'dan şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla Sarıkamış'ta anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla "Bu Toprakta İzin Var" temasıyla düzenlenen anma programları kapsamında, Erzurum'dan şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla Sarıkamış'ta anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen program çerçevesinde, Erzurum'dan 27 şehit yakını ve gazi, iki gün boyunca Sarıkamış'ta düzenlenen anma ve farkındalık etkinliklerine katıldı. Dondurucu soğuklara rağmen birlik ve beraberlik duygusuyla gerçekleştirilen yürüyüşte, vatan uğruna can veren kahramanların aziz hatıraları yad edildi.

Anma programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Osman Akyıldız ile birlikte askeri erkan katıldı. Devlet erkanı, şehit yakınları ve gazilerle omuz omuza yürüyerek Sarıkamış ruhunu yaşattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programa ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılında 'Bu Toprakta İzin Var' temasıyla, Erzurum'daki şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte Sarıkamış'ta tek yürek olduk. Vatan uğruna can veren kahramanlarımızın hatırasını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak ve milli hafızamızı diri tutmak için bu şanlı yürüyüşteydik. Erzurum olarak 27 şehit yakınımız ve gazimizle iki gün boyunca Sarıkamış'ta farkındalık ve destek noktasında birlikte olduk. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun."

Sarıkamış'ta atılan her adım, bu toprakların hangi bedellerle vatan kılındığını bir kez daha hatırlatırken, program birlik, vefa ve dualarla tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sarıkamış, Erzurum, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıkamış'ta 'Bu toprakta izin var' temasıyla devlet erkânı, şehit yakınları ve gaziler tek yürek oldu - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:27:12. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta "Bu toprakta izin var" temasıyla devlet erkânı, şehit yakınları ve gaziler tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.