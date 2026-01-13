Sarıkamış'ta Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi - Son Dakika
3-sayfa

Sarıkamış'ta Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

13.01.2026 12:31
Sarıkamış'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Sarıkamış genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava, özellikle ulaşımda aksamalara neden olurken, Sarıkamış Kaymakamlığı'nca okullar tatil edildi.

Konuyla ilgili olarak Sarıkamış Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilçeye bağlı tüm köy okulları ile taşıma merkezi olan okullarda eğitime 13 Ocak 2026 Salı günü ara verildi" denildi.

Ayrıca köylerden ilçe merkezine gelen öğrenciler ile köy okullarındaki tüm öğrenciler idari izinli sayılacak. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Sarıkamış'ta İlçe Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KARS

Kaynak: İHA

Sarıkamış'ta Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi
