Sarıkaya Belediyesi abonelerine aylık 10 ton ücretsiz su verecek - Son Dakika

Yozgat'ın Sarıkaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşlara destek olmak amacıyla aralık, ocak ve şubat ayında abonelerine 10 tona kadar suyu ücretsiz vereceğini duyurdu.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel tarafından belediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, salgın hastalıkla mücadele kapsamında, aralık, ocak ve şubat aylarında tüm abonelere aylık 10 ton suyu ücretsiz vermeye devam etme kararı aldıklarını bildirdi.

Açıkel, açıklamasında, su faturası yatırmaya gelen her aboneye ücretsiz maske verileceğini kaydederek, "Lütfen tedbirlere uyalım. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim." ifadelerini kullandı.