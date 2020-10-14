Sarıkurt: "Çözümleri birlikte üretiyoruz" - Son Dakika

Sarıkurt: "Çözümleri birlikte üretiyoruz"

14.10.2020 11:46
Sarıkurt:

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, apartman ve site yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıların ikincisini Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, apartman ve site yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıların ikincisini Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Çözümleri birlikte ürettiklerini belirten Başkan Sarıkurt, "Çorlu'muzu daha çağdaş ve güzel bir kent haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Çorlu'yu makamdan değil sokaktan yönetmek için yola çıkan Başkan Ahmet Sarıkurt Hürriyet Mahallesi'nde düzenlediği ikinci toplantıda apartman ve site yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Ahmet Sarıkurt'un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Güner Çetin, Özcan Veysel Tunçcan ve Kemaleddin Avcı'nın da katıldığı toplantıda Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından apartman ve site yöneticilerine yönelik sunum gerçekleştirildi.

Görüş alışverişinde bulunuldu

Sunumun ardından Başkan Sarıkurt toplantıya katılan apartman ve site yöneticilerine çalışmalar hakkında kısa bilgiler verirken, toplantıların şehir genelinde devam edeceğini belirtti. Apartman ve site sakinlerinin kendilerine aktardıkları talepleri ve bölgelerinde karşılaştıkları sorunları aktaran apartman ve site yöneticileri çözüm konusunda Başkan Sarıkurt ile görüş alışverişinde bulundu. Başkan Sarıkurt katılımcılardan gelen talepleri tek tek not ederken gelen talepleri değerlendirerek çözüm üreteceklerini, diğer kurumların sorumluluğunda bulunan talepleri ise ilgili kurumlara ileterek takipçisi olacaklarını söyledi.

"Birlikte başaracağız"

Hızla büyüyen Çorlu'nun beraberinde birtakım sorunlar yaşadığının altını çizen Başkan Sarıkurt sorunların üstesinden birlikte geleceklerini belirterek, "Kentimizde yaşayan her vatandaşımız bizim için çok değerli. Muhtarlarımızın, sizlerin ve vatandaşlarımızın kıymetli görüşleri doğrultusunda şehrimizi birlikte yönetecek ve birlikte başaracağız. Çünkü bu şehir hepimizin ortak değeridir" dedi. - TEKİRDAĞ

Sarıkurt: Çözümleri birlikte üretiyoruz
Sarıkurt: Çözümleri birlikte üretiyoruz
Sarıkurt: Çözümleri birlikte üretiyoruz

Hürriyet Mahallesi, Ahmet Sarıkurt, Apartman, Çorlu, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sarıkurt: 'Çözümleri birlikte üretiyoruz' - Son Dakika

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