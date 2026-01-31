Sarıyer 4-0 Yenilgiyle Sarsıldı

Sarıyer Teknik Sorumlusu Ümit İnal, Erzurumspor FK karşısında 4-0'lık alınan yenilginin ağır bir sonuç olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sarıyer, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Sorumlusu Ümit İnal, "Öncelikle Erzurumsporu tebrik ediyoruz. İyi bir takım, şampiyonluğa oynayan bir takım. Oyunun başında da golü buldular. İlk 30 dakika pozisyonlar da buldular. Biz bunlara karşılık veremedik. Ama ondan sonra oyunu dengeledik. Daha önceden yakaladığımız güzel bir galibiyet serisi vardı. Geçen hafta Çorum'da kayıp yaşadık. Ama 4-0'lık bir yenilgi üzücü oldu, ağır oldu. Bunu telafi etmek için hafta içi iyi çalışacağız. Önümüzdeki hafta içeride oynayacağımız maçı tekrar kazanmak için uğraşacağız. Alt sıralardan kurtulmak için mücadele veriyoruz. Erzurumspor FK, iyi oyunculardan kurulu bir takım. İlk 30 dakika gerçekten çok çok iyi oynadılar. Biz oyunu dengeledik ama dediğim gibi ikinci yarı yine oyun üstünlüğü bizdeyken gol yedik. Golü yedikten sonra dengemiz bozuldu, toparlayamadık. Futbolda bunlar var ama bundan sonraki süreçte bunları telafi edip, önümüzdeki maçları kazanmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM