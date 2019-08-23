Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Bakanlığın vereceği karar önemli



SARIYER Belediye Başkanı Şükrü Genç, Bahçeköy'de bir hafta önce kolonları patladığı için boşaltılan binadaki eşyaların tahliyesine başlanan binada incelemelerde bulundu. Burada konuşan Genç, "Boşaltma tamamlandıktan sonra binanın tamamında röleveler yapılacak. Muayenesi ve zemin etüdü yapılması gerektiğini belirtti teknik arkadaşlar. Bu doğrultuda yapılması gerekeni önümüzdeki günlerde daha net belirleyeceğiz. Burada bakanlığın son noktada vereceği karar önemli." dedi.

Genç, "Vatandaşı ilgilendiren şey ise 'Ne olacağız?'. Bakanlık daha önceki tecrübelerinden ve çıkan raporlarından sonuca gidecek. Vatandaşın şundan emin olması lazım, hiç kimse hiçbir şekilde mağdur olmaz. Kira ve benzeri konularda devlet yardımcı olacak." diye konuştu. Genç konuşmasına şöyle devam etti:

"En doğru bilgiyi burada muhtardan alabilirsiniz. Yani sokaktan birilerinin söylediği şeyler çok doğru değil. Bir duygusallık var, yıllardır burada oturan insanın evini boşaltma sıkıntısı var hatta evlenecekler, gelin gelecek gelin çıkacak. Bunların hepsi var. Yaşamdan her türlü örnek var. Olması gereken sakinliği yaratmak. Sakin olmamız lazım. Bina ruhsatlı bir bina değil, projelendirmiş değil. Yani binanın taşıyıcı sistemi, planlaması önümüzde olsa, bakar, kolonların ne olduğunu, nasıl olduğunu söyleyebiliriz. Binayla ilgili bir şey söyleyebilmemiz için tamamını muayene etmemiz lazım."

Belediye Başkanı Genç, vatandaşların, taşınma ve nakliye masraflarıyla ilgili ise, "Birinci gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürü buraya geldiğinde, sayın bakanla veya yetkiliklerle görüştüğümde de sözlü olarak bu işlerin karşılanacağını söylediler." dedi.

