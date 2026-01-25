Sarıyer, Çorum FK'ya 1-2 Mağlup - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sarıyer, Çorum FK'ya 1-2 Mağlup

Sarıyer, Çorum FK\'ya 1-2 Mağlup
25.01.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer, Trendyol 1. Lig'de Çorum FK'ya 2-1 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Sinan Osmanoğlu, Traore'ye yaptığı baskı sonrası topta topla ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

37. dakikada gelişen atakta arka direkte müsait pozisyondaki Yusuf Erdoğan, topla buluşacakken Cebrail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hakan Ülker devam kararı verdi ancak ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltıda topun başına geçen Mame Thiam'ın sol tarafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

90+4. dakikada Pedrinho'nun kullandığı frikik sonrası top, Emre Yeşilyurt'un dirseğine çarpıp dışarıya çıktı. Hakem Hakan Ülker korneri işaret etti ancak bir kez daha VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

90+6. dakikada penaltıda topun başına geçen Mame Thiam'ın sol tarafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Furkan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-2

90+8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Emre Yeşilyurt'un ortasına kale önünde iyi yükselen Metehan Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Hakan Ülker, Kadir Akıllı, Çağrı Yıldırım

Sarıyer: Furkan Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Djilobodji (Fatih Kurucuk dk. 87), Eşref Korkmazoğlu (Oğuzhan Berber dk. 76), Emre Yeşilyurt, Kulasin (Dembele dk. 76), Regattin (Batuhan Kör dk. 87), Traore (Anziani dk. 55), Camara, Eze

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Fethi Özer, Berkay Aydoğmuş, Oğuzhan Yılmaz, Ozan Sol

Teknik Direktör: Servet Çetin

Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Cemali Sertel (Burak Çoban dk. 61), Erkan Kaş, Fredy (Ferhat Yazgan dk. 86), Serdar Gürler (Samudio dk. 67), Pedrinho, Ahmed Ildız (Oğuz Gürbulak dk. 46), Yusuf Erdoğan, Thiam

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Atakan Akkaynak, Aleksic, Zubairu, Kerem Kalafat, Furkan Çetinkaya

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Metehan Mert (dk. 90+8) (Sarıyer), Thiam (dk. 42 pen. ve 90+6 pen.) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Cebrail Karayel, Djilobodji, Kulasin, Oğuzhan Berber (Sarıyer), Fredy, Pedrinho (Çorum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mame Thiam, Trendyol, Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıyer, Çorum FK'ya 1-2 Mağlup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 16:08:32. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıyer, Çorum FK'ya 1-2 Mağlup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.