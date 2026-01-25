Sarıyer, Çorum FK\'ya 1-2 Mağlup

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Sinan Osmanoğlu, Traore'ye yaptığı baskı sonrası topta topla ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

37. dakikada gelişen atakta arka direkte müsait pozisyondaki Yusuf Erdoğan, topla buluşacakken Cebrail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hakan Ülker devam kararı verdi ancak ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltıda topun başına geçen Mame Thiam'ın sol tarafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

90+4. dakikada Pedrinho'nun kullandığı frikik sonrası top, Emre Yeşilyurt'un dirseğine çarpıp dışarıya çıktı. Hakem Hakan Ülker korneri işaret etti ancak bir kez daha VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

90+6. dakikada penaltıda topun başına geçen Mame Thiam'ın sol tarafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Furkan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-2

90+8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Emre Yeşilyurt'un ortasına kale önünde iyi yükselen Metehan Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Hakan Ülker, Kadir Akıllı, Çağrı Yıldırım

Sarıyer: Furkan Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Djilobodji (Fatih Kurucuk dk. 87), Eşref Korkmazoğlu (Oğuzhan Berber dk. 76), Emre Yeşilyurt, Kulasin (Dembele dk. 76), Regattin (Batuhan Kör dk. 87), Traore (Anziani dk. 55), Camara, Eze

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Fethi Özer, Berkay Aydoğmuş, Oğuzhan Yılmaz, Ozan Sol

Teknik Direktör: Servet Çetin

Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Cemali Sertel (Burak Çoban dk. 61), Erkan Kaş, Fredy (Ferhat Yazgan dk. 86), Serdar Gürler (Samudio dk. 67), Pedrinho, Ahmed Ildız (Oğuz Gürbulak dk. 46), Yusuf Erdoğan, Thiam

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Atakan Akkaynak, Aleksic, Zubairu, Kerem Kalafat, Furkan Çetinkaya

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Metehan Mert (dk. 90+8) (Sarıyer), Thiam (dk. 42 pen. ve 90+6 pen.) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Cebrail Karayel, Djilobodji, Kulasin, Oğuzhan Berber (Sarıyer), Fredy, Pedrinho (Çorum FK) - İSTANBUL