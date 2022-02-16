Üye Girişi
Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi

16.02.2022 20:12

Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi Kural ihlali yapan sürücülere para cezası kesildi Sarıyer Baltalimanı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi

Kural ihlali yapan sürücülere para cezası kesildi

İSTANBUL - Sarıyer Baltalimanı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve trafik polisleri Baltalimanı'nda havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Drone ile gerçekleştirilen denetimlerde ekipler kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Ardından kontrol noktasında durdurulan sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında 1 kişiye aracın sigorta süresi geçtiği için 196 TL, 1 kişiye levhalara uymadığı gerekçesiyle 196 TL ve bir diğer kişiye ise emniyet kemeri takmamaktan 196 TL para cezası kesildi.

Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi
Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi
Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi

YORUMLAR
500

Baltalimanı, Para Cezası, Sarıyer, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:02 Son Dakika: Erdoğan, elektrik faturalarını düşürecek formüllerin ele alındığı Kabine sonrası açıklamalar yapıyor
20:00 Süper Lig'de program netleşti! İşte dev derbilerin oynanacağı tarihler
19:58 Galatasaray'da Torrent'in yerine gündem olacak hoca! Başkan'ın eşiyle ilişki yaşadığı için kovulmuştu
19:20 İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik! Su zammının görüşüldüğü esnada arbede yaşandı, toplantıya ara verildi
19:11 Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws
19:09 Enes Ünal, Avrupa'yı mest etti! Milli futbolcumuz, Lewandowski'yi takip ediyor
18:38 Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
18:37 16 yaşındaki Sıla'yı böyle katletti! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca cinnet getirdi
18:35 Sudan tasarruf etmek için iç çamaşırı giymeyi bıraktı! Sporcu kadın, sözleriyle gündem oldu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 20:19:41. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement