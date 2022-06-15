Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı - Son Dakika
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Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı

15.06.2022 15:10
Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı

SARIYER'de İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde orman yangını tatbikatı yapıldı.

SARIYER'de İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde orman yangını tatbikatı yapıldı. İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, "Senaryo gereği ardışık çıkan yangınlara müdahale ve yangınlar içerisinde kalan vatandaşların kurtarılması, yine yangını çıkaran fail belliyse failin yakalanması operasyonlarını gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Sarıyer Ayazağa-Yeşiltepe mevkiinde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tatbikata 10 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru, 100 yangın söndürme işçisi, 10 orman gönüllüsü, 5 yangın söndürme timi, 5 ilk müdahale aracı,15 arazöz, 5 su ikmal aracı, dozer, yangın söndürme helikopteri ve haberleşme aracı katıldı. Tatbikatta belirlenen senaryo canlandırıldı. Senaryoya göre ardışık çıkan yangınlara müdahale edildi. Mahsur kalanların tahliyesi yapıldı.İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, tatbikat sonrası, "Bu tatbikatla öğrendiklerimizi ne kadar uygulayabiliyoruz ne kadar uygulayamıyoruz onları görme imkanı bulduk. Senaryo gereği ardışık çıkan yangınlara müdahale ve yangınlar içerisinde kalan vatandaşların kurtarılması, yine yangını çıkaran fail belliyse failin yakalanması operasyonlarını gerçekleştirmiş olduk. Bugün burada eksikliklerimizi de görerek bundan sonra eksikliklerimizi de gidererek yangına müdahale etmiş olacağız. Ekipler hortumu serme esnasında mesafe kısa olduğundan çok hızlı hareket edemediler. Alan daha geniş olsa daha hızlı hareket etmiş olacaklardı. İnşallah onları da önümüzdeki eğitimlerle birlikte gidermiş olacağız" dedi.


Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı
Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı
Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı
Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı
Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı
Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı
Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı
Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı
Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı
Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı
Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı
Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı
YORUMLAR
500
Antalya yabancılara konut satışında ikinci sırada Antalya yabancılara konut satışında ikinci sırada Sarıyer'de helikopter destekli dev yangın söndürme tatbikatı Sarıyer'de helikopter destekli dev yangın söndürme tatbikatı
Kaynak: DHA

Yusuf Şahin, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sarıyer'de helikopterli orman yangını tatbikatı - Son Dakika
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