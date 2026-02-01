Sarıyer'de İkinci Otomobil Kazası - Son Dakika
Sarıyer'de İkinci Otomobil Kazası

01.02.2026 09:09
Sarıyer'de denize düşen otomobilin olduğu yerde bir kaza daha meydana geldi, otomobil mendirekte asılı kaldı.

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL, -SARIYER'de, balıkçı barınağında gündüz saatlerinde otomobilin denize düştüğü noktada, gece saatlerinde bir kaza daha yaşandı. Seyir halindeki otomobil, mendirekte asılı kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Rumeli Kavağı'nda meydana geldi. Gündüz saatlerinde otomobilin denize düştüğü balıkçı barınağında, gece saatlerinde ilerleyen 34 BES 340 plakalı otomobilin sürücüsü, boşluğu fark etmeyerek kaza yaptı. Otomobil mendirekte asılı kalırken, sürücünün yardımına çevredeki balıkçılar koştu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil daha sonra çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Otomobilin kaza yaptığı anlar balıkçı barınağının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak mendireğe doğru ilerlediği ve denize düşmeden asılı kaldığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

08:33
